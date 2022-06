La Academia: La maestra Guille sacó a Emilio de su clase. (VIDEO)

¿Qué piensa Alexander Acha, director de La Academia?

Alexander Acha habló con Emilio el día de ayer y le dio la oportunidad de pensar mejor su decisión de abandonar La Academia hasta el día sábado.



“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, dijo el director.