La Academia: Fernanda habla de su expulsión. (VIDEO)

Luego de la expulsión de Fernanda de La Academia, la querida alumna visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar sobre su experiencia en el reality show.

Recordemos que la alumna cantó Acaríciame en un momento que puso la piel chinita a los televidentes.

Acompañada de Zunio, Fernanda habló de las grandes experiencias dentro de La Academia, incluyendo su dominio de nervios en el escenario.

"Todos estábamos en un shock emocional y antes de entrar al escenario los nervios te atacaban", dijo en nuestro foro de VLA.

Fernanda se ganó el corazón del público, aunque reconoce que Rubí también es una de las personalidades más fuertes al contar con el cariño de la gente.

"Rubí es una persona súper linda. Es una mujer muy enfocada a pesar de las dificultades que tiene en muchas cosas y que a nosostros se nos hacen más fáciles. La verdad es que es un gran ser humano", dijo.

Fernanda también tiene a sus favoritos para ganar La Academia, entre los que destacan Cesia, Andrés y Mar.

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Fernanda se convirtió en la reciente expulsada de La Academia

Tras no convencer al público, Fernanda quedó expulsada en un momento clave de La Academia, aunque la alumna considera que ella no es una personalidad polémica.

"Se dejan llevar por las personalidades: quién les cae bien o quién tiene más polémica dentro de la casa... como que les gustan los enredos y lo novelesco a la gente", dijo sobre las votaciones.

Fernanda realizó una de sus mejores presentaciones a lo largo del programa, aunque considera que "cada vez que alguien hace una buena presentación se va".

No te pierdas La Academia el próximo fin de semana, pues la Gran Final cada vez está más cerca y solo uno se coronará como el gran campeón o campeona.

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