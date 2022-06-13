La Academia: Así será la rigurosa primera semana que vivirán los alumnos.

La Academia en su edición conmemorativa arrancó el día de ayer, dejando maravillosas interpretaciones arriba del escenario más imponente del momento.

Concierto 1 | 12 junio 2022 | Inicia gran estreno de La Academia 2022.

Sin embargo, la primera semana no será nada fácil para los académicos, pues estarán acompañados por la exigencia y rigurosidad de El Mayor.

En La Semana Militar los participantes tendrán que demostrar disciplina y compromiso en sus actividades diarias, ya que deberán levantarse temprano, alimentarse saludablemente, no dejar desorden en la casa y demás.

Los académicos deberán demostrar que son personas impecables dentro y fuera del escenario, de lo contrario, se harán acreedores de un castigo en La Semana Militar.

Alumnas y alumnos harán todo lo posible para evitar hacer lagartijas u otros castigos en caso de no ser impecables en esta primera semana como miembros de La Academia.

Todos los participantes serán despertados con una corneta toda la semana para hacerlos sentir como en un completo batallón militar.

Cada semana habrá una dinámica diferente, así que los académicos deberán estar preparados ante todos los pormenores en nuestro reality show.

Por si fuera poco, los alumnos iniciaron la semana con una inesperada sorpresa, ya que llegó Margarita McKenzie para "ponerlos en cintura" dentro de la primera semana.

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Margarita McKenzie visita sorpresivamente a los alumnos de La Academia

Margarita McKenzie leyó el reglamento a todos los participantes, además de aclarar todas las dudas dentro de su estadía en la casa de La Academia.

Una de las reglas es no agredir verbal o físicamente a las personas que hacen posible La Academia, también está prohibido quitarse los micrófonos, no se puede interrumpir las clases ni faltar a las mismas, entre otras normas que se deberán seguir al pie de la letra.

La primera semana no será nada fácil para los académicos, pero su disciplina y ganas de permanecer hará que se pongan las pilas dentro de La Academia.

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