Se endrogó por sentirse fregón | Programa del 3 de noviembre 2025
Juan asegura que su hijo es un tonto, pues se fue a endrogar con un crédito que no puede pagar y ahora lo amenazan con que lo quieren embargar. Sin embargo, el hijo de Juan revela que su papá fue el que lo orilló a pedir el crédito, pues no lo baja de mediocre y quería demostrarle que sabe hacer negocios.
