  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Adamari López reaccionó a la pedrada que le lanzó su ex Luis Fonsi

La presentadora Adamari López también lanzó una indirecta a Luis Fonsi. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Adamari López amaneció poderosa..jpg
Luis Fonsi con su mascota.jpg
Luis Fonsi Navidad.jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Luis Fonsi cocinando.jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Luis Fonsi playa.jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Luis Fonsi selfie.jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Luis Fonsi en España.jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Luis Fonsi de negro.jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
/
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Luis Fonsi con su mascota.jpg
Luis Fonsi Navidad.jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Luis Fonsi cocinando.jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Luis Fonsi playa.jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Luis Fonsi selfie.jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Luis Fonsi en España.jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Luis Fonsi de negro.jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Luis Fonsi con su mascota.jpg
Luis Fonsi Navidad.jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Luis Fonsi cocinando.jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Luis Fonsi playa.jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Luis Fonsi selfie.jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Luis Fonsi en España.jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Luis Fonsi de negro.jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado