Ademar Nahum no podrá ver a su hija por denuncia de Daniela Spanic.

Ademar Nahum no podrá ver a su hija por denuncias de Daniela Spanic.

Ademar Nahum, exesposo de Daniel Spanic, no podrá ver a su hija Catalina en estas fechas decembrinas debido a que su ex lo denunció por violencia familiar, por lo que un juez de control le otorgó medidas de protección a ella y a su hija durante tres meses, de tal forma que el empresario no se le podrá acercar a su primogénita.

¿Cómo surgió el pleito entre Ademar Nahum y Daniela Spanic? Los hechos tuvieron lugar en octubre pasado cuando la actriz fue golpeada en la cabeza por un sujeto a las afueras de los juzgados familiares de la CDMX, por lo que su excuñada Gabriela Spanic lo señaló como el principal sospechoso de haberla mandado a golpear. A raíz de eso, el empresario denunció a la actriz por daño moral.

¿En qué consiste la denuncia por violencia familiar que recibió Ademar Nahum?

En exclusiva para Ventaneando, la abogada Juliana González Valdivieso declaró que la denuncia por violencia familiar interpuesta contra la expareja de Daniela Spanic consiste en “unos hechos ocurridos, que ella, la señora Daniela narra respecto de que se presentó el señor Ademar a la casa y de que las agredió verbalmente tanto a ella como a la menor, regañándolas porque tienen muchos gastos económicos”.

“En esto consiste esta denuncia de hechos. Ante el juez de control se presentó este escrito en donde se señalaba que la señora junto con la menor habrían sufrido de violencia familiar y, es por eso que el juez determina una audiencia y en esta audiencia ya nos presentamos y se determinan las medidas de protección”, añadió.

Así mismo, recalcó que para ellos (la defensa) no hubieron hechos que constituyeran una violencia familiar; sin embargo, el juez de control “se basó únicamente en los hechos que narraba la señora Daniela Spanic”.

¿Qué pasará si Daniela Spanic no comprueba estos hechos?

La letrada también declaró que Daniela Spanic deberá probar los hechos, de lo contrario, las medidas de protección le serán retiradas. “Si no lo hace en tres meses, estas medidas cautelares quedarán inexistentes, entonces, no existen pruebas o datos de prueba que inculpen al señor Ademar”.

La abogada del empresario relató que su cliente la está pasando muy mal por no poder convivir con su hija Catalina en estas fechas navideñas. “(Está sufriendo) Claro, él como todo padre tiene derecho y tiene el deseo de ver a su hija y más ahora que son vacaciones, que es Navidad, pero lamentablemente por esta situación no se puede llevar a cabo”.

Por último, aseguró que el convenio de pensión se está cumpliendo a cabalidad. “Este convenio se está cumpliendo cabalmente, o sea, al pie de la letra y no se ha faltado a ninguna cláusula. No está obligado a dar más de lo que ya está dando, que le exijan de más no se puede”.