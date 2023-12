¿Cuáles son los adornos de mala suerte que no debes poner en tu ¿Cuáles son los adornos de mala suerte que no debes poner en tu árbol de Navidad??

Nos encontramos en un momento en el que se procede a armar un elemento importante para lo que son las fiestas navideñas y desde ahí, es importante explicar cuáles son los adornos de mala suerte que no debes poner en tu árbol de Navidad.

¿Cuáles son los adornos de mala suerte que no debes poner en tu árbol de Navidad?

Empecemos por los objetos puntiagudos. Aquí es conveniente sacar de tu casa todo lo que tenga esquinas puntiagudas, debido a que las mismas cortan el flujo de energía y ello creará estanques energéticos en toda tu casa.

Después, considera que las estrellas de puntas redondeadas. La verdad es que están vacíos de sentido y causan bloques de energía muy grandes que dan espacio para cosas negativas. En esta instancia, hay que fijarse en que todas las decoraciones tengan un propósito espiritual, para con ello sentir el flujo de energía permanentemente.

Y ten en cuenta que, es una buena idea evitar adornos genéricos en tu árbol de Navidad, tal y como puede ser el caso de esferas rotas o cojines deshilachados. Es algo propio del sentido común, siempre es mejor reemplazarlos por objetos que se encuentren en las condiciones óptimas.

La Navidad es sinónimo de prosperidad y abundancia. Entonces, cuidado con abusar de los adornos en tu árbol de Navidad, no cuelgues más esferas de las que caben sin caerse, ni pongas demasiadas series de luces que deslumbren. Si te excedes, no importa si pones puros amuletos de buenas vibras, todos se convertirán en adornos de mala suerte, porque no habrá espacio para el flujo de la energía.

Cada vez existen más tendencias para decorar el árbol de Navidad. Por ejemplo, este año usar moños y listones, es muy popular y no afecta negativamente la energía. Otras ideas no han sido tan exitosas, porque interrumpen el flujo de la prosperidad, abundancia y buena suerte.