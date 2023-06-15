Adrián Uribe recuerda crisis por la experiencia de Daniel Bisogno.

La reciente crisis de salud de nuestro querido Daniel Bisogno, hizo que Adrián Uribe recordara lo que él mismo enfrentó hace unos años, cuando debido a una fisura intestinal estuvo al borde de la muerte y permaneció en terapia intensiva durante 15 días.

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Que bueno, que está bien y ojalá que de aquí para adelante, que esté al cien por ciento, que yo viví en carne propia algo parecido a lo que él vivió, de terminar en terapia intensiva y te da un miedo, te da una incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu vida y, ahí es cuando uno valora muchísimas cosas y, te cambia la perspectiva y es para aprender algo, es porque la vida nos quiere dar una lección y hay que tomarlo aquí

¿Cuándo va a nacer su hijo?

El actor, fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México junto a su hijo Gael de 20 años, rumbo a la grabación de la nueva temporada de su programa nocturno.

Ahí, adelantó cuándo nacerá el segundo bebé que espera con su actual pareja Thuany Martins, tras lo cual, por cierto, pretende cerrar la fábrica.

Para noviembre, primero Dios, puede ser, noviembre, finales de octubre, principios de noviembre. Andamos muy fértiles, la fertilidad está a todo lo que da, con este tercero ya

Y, a propósito del próximo Día del Padre, este es el mensaje que quisiera dejar a sus hijos el día de mañana.

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