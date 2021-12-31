Adua Basteri habla sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel.

Hace unos meses, Ventaneando compartió la entrevista en exclusiva de Auda Basteri, quien narró lo último que supo de su sobrina.

Auda Basteri, tía abuela de Luis Miguel, es la última persona que vio viva a Marcela Basteri en agosto de 1986, antes de que junto a su hijo Sergio partiera del aeropuerto de Piza, Italia a Madrid, España para encontrarse con su esposo, Luisito Rey.

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Su esposo la había llamado para que firmara unos documentos, con el fin de que Luis Miguel, entonces menor de edad, pudiera cantar en Chile, eso fue lo que Marcela le dijo a su tía y a su padre, Sergio Basteri, quien después de un mes de no saber nada de ella empezaron a preocuparse; ese fue el primer presagio de que algo terrible le había ocurrido a la madre de Luis Miguel, según lo recuerda Adua en una entrevista que otorgó hace unos meses a Ventaneando.

Me preocupé casi enseguida, porque vi que pasaba el mes y no me llamaba. Le dije a Sergio: ‘Marcela no me llama’. Y mi hermana me dijo: '¿Qué hacemos?’ Llamé a la casa y contestó la suegra. Por teléfono le dije: ‘mira, soy la tía de Marcela. ¿Puedes pasarme con Luis?’ Dijo: ‘no entiendo, no entiendo, no entiendo y aventó el teléfono’

Lo intenté de nuevo, volví a marcar y ella contestó. Le dije: ‘mira, soy la tía de Marcela, por favor llama a Luisito’. Y contestó: ‘no entiendo’ y arrojó el teléfono. Intenté marcar el nuevo número y no existía, el número ya no existe

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Según el relato de Adua Basteri, esta es la versión que Luisito Rey les contó en aquel entonces a sus hijos sobre la ausencia de Marcela.