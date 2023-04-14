VIDEO: ¡Atropelló a un adulto mayor que cruzaba la calle con andadera!

Terribles imágenes nos llegan desde Culiacán Sinaloa, donde se puede observar como es brutalmente atropellado un adulto mayor que intentó cruzar la calle con ayuda de su andadera. Iba lentamente, pero es claro que fue visible para cualquier persona que pasó por el lugar. Vemos en primera instancia como el conductor de un auto blanco baja la velocidad y lo esquiva por la lateral derecha, pero lamentablemente no en muchos cabe la prudencia, como es el caso de la persona que iba manejando el autobús que pasó después.

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El conductor del autobús logró ver al señor, ya que bajo la velocidad y trato de esquivarlo por la lateral para poder seguir su camino, sin embargo cuando pensó que ya estaba a una buena distancia aceleró y pasó a traer al adulto, empujando bastante fuerte su cuerpo el cual impactó con el asfalto sufriendo varios golpes, lo que amerito su traslado inmediato al hospital. El chofer quedó en calidad de detenido, todo por no tener prudencia y la calma suficiente para poder seguir su trayecto.