Aislinn Derbez responde a críticas de desinformación en temas de salud.

Al ser parte del clan de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez es una de las celebridades de México que más interés despiertan y dan de qué hablar. En esta ocasión, la hija del comediante generó un debate y críticas de desinformación en temas de salud gracias a su podcast llamado ‘La Magia del Caos’.

De acuerdo con la página del proyecto de Aislinn Derbez, este nacería por “la necesidad que existe hoy en día de conectar profundamente con nosotros mismos y nuestro alrededor”. A su vez, describe que su objetivo es compartir “una variedad de herramientas físicas y digitales con los mejores especialistas para autoconocimiento y desarrollo personal”.

¡Improvisando pasos de patinaje en hielo de la muerte! [VIDEO] Aislinn Derbez, Vadhir Derbez y Alessandra Rosaldo nos demostraron sus mejores técnicas de patinaje y no pararon de reír con las ocurrencias de El Capi.

En este sentido, el invitado del episodio ‘La raíz de las enfermedades y cómo detenerlas’ y que recibiría las críticas de desinformación en temas de salud, fue el Doctor Nirdosh Kohra. Particularmente, las reacciones del público son negativas por el uso de la medicina alternativa y la mención de que el cuerpo puede sanar de cualquier enfermedad por sí mismo.

Te puede interesar: Aislinn Derbez anuncia que se agranda su familia, ¿está embarazada?

¿Qué fue lo que dijo Aislinn Derbez sobre las críticas hacia su podcast?

A través de un videoclip en su perfil de Instagram publicado recientemente, la hija de Eugenio Derbez esclarece algunos puntos luego de las críticas que tuvo su episodio de podcast en compañía del Doctor Nirdosh Kohra. Uno de ellos fue que elige “cuidadosamente a cada persona” que habla con ella en su proyecto y “el Doctor Nirdosh, no fue una excepción”.

Así mismo, Aislinn Derbez expone que: “‘La Magia del Caos’ es un espacio que se caracteriza por exponer, escuchar y cuestionar diferentes puntos de vista y la intención siempre ha sido el cuestionarnos lo que creemos como verdad absoluta”. Posteriormente, puntualiza que la intención del episodio no fue promover que “la medicina alópata no funciona, o que no beneficia nuestra salud, jamás hemos incentivado a que no vayan al doctor”.

Finalmente, ante las críticas de desinformación en temas de salud, la ex pareja de Mauricio Ochmann señala que el propósito del episodio que ha dividido opiniones y generado debate fue “abrir un puente hacia un enfoque de salud integral”. No obstante, aprovecha a compartir que la polémica generada es prueba de que “hace mucha falta todavía romper paradigmas y ver a la salud como cúmulo de factores emocionales, mentales y físicos”.

Te puede interesar: ¿Volvieron? Así fueron captados juntos Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez