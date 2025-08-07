inklusion logo Sitio accesible
¡Salió de casa y un balazo le impidió volver! ‘El Diablo’ Becerril reporta desde Naucalpan

Un joven perdió la vida luego de que un balazo lo alcanzara en el transporte público; los hechos sucedieron en Naucalpan. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

TV Azteca

En Naucalpan, un joven perdió la vida tras recibir un balazo en la cabeza. El chico salió de casa e iba a trabajar, pero se encontró a la muerte en el camino y no pudo regresar. Al momento, las autoridades no han informado de la detención de los agresores. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.

