¡Con golpes y con poca ropa! Así encontraron a un hombre rumbo a las pirámides de Teotihuacán
Hallaron el cuerpo de un hombre de 25 años con poca ropa y golpeado rumbo a las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
En la autopista que lleva a las pirámides de Teotihuacán, el cuerpo de un hombre fue encontrado, con poca ropa y golpeado . Tenía un tatuaje que decía “Lulú". Las autoridades ya realizan las averiguaciones y al momento no hay detenidos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.