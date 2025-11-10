Matan a influencer tras secuestro en vivo; imágenes fuertes

La comunidad internauta está hablando de este caso que ha sido catalogado como extremo, pues habla de una influencer que fue secuestrada mientras transmitía en vivo. Y horas después, fue ejecutada delante de su familia y resto de población del lugar. Ante eso, hay temor en la sociedad que ve cómo se realizan ataques similares en días recientes. Esta es la historia de Mariam Cisse, creadora de contenido de Mali.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría! TV Azteca [VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Te puede interesar - ¿Qué le pasó a esta influencer mexicana desaparecida y posteriormente fallecida?

Te puede interesar - Esta es la trágica historia de un influencer encontrado muerto en la calle.

¿Cómo se vivió la muerte de influencer totalmente en vivo?

La historia del día acerca de fallecimientos de creadores de contenido llega de forma impactante para el internauta. Según los reportes internacionales, la joven del país africano se encontraba en la feria de su localidad, sitio de donde fue secuestrada. Esto habría ocurrido el pasado 6 de noviembre, para terminar el terrible accionar de grupos denominados como terroristas… con una ejecución pública.

Con testimonio de su hermano, se indicó que las personas que la secuestraron (por diferencias políticas) “temieron” su popularidad en TikTok, donde tenía alrededor de 90, 000 seguidores. Dado que ella apoyaba a las fuerzas armadas y salía frecuentemente con vestimenta militar, los grupos contrarios decidieron asesinarla frente a su familia y gente de la zona de la ciudad de Tonka.

¿Por qué esta influencer falleció tras vivir secuestro?

El terrible momento que causó temor generalizado entre la ciudadanía maliense se concretó en la Plaza de la Independencia y es uno de los tantos actos realizados por las fuerzas terroristas de Al-Qaeda. Se reporta que esto se volvió el pan de cada día de la población, donde se concretan violaciones y secuestros de mujeres niñas con frecuencia.

El país vive en un conflicto político delicado desde un Golpe de Estado concretado en 2020 y 2021, lo cual ha generado violencia sin control. La cual llegó a la esfera más pública, con una influencer que murió por compartir sus ideales frente a miles de personas.