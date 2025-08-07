inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Le sacó todo! ‘La Chicuela’ platicó con Nico Ruiz, un romántico talento chileno

‘La Chicuela’ entrevistó al chileno Nico Ruiz, un nuevo talento de la música romántica. Además, nos muestra lo más destacado del regional mexicano.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Colágeno chileno? ‘La Chicuela’ le sacó todo a Nico Ruiz, un nuevo talento chileno que canta música romántica y elegante, pero también le ‘coquetea’ a la salsa. Además, lo de Pancho Barraza con Lucero, la celebración de Eduin Caz y todo sobre los conciertos de Maluma en México.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×