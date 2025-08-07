¡Le sacó todo! ‘La Chicuela’ platicó con Nico Ruiz, un romántico talento chileno
‘La Chicuela’ entrevistó al chileno Nico Ruiz, un nuevo talento de la música romántica. Además, nos muestra lo más destacado del regional mexicano.
TV Azteca
¿Colágeno chileno? ‘La Chicuela’ le sacó todo a Nico Ruiz, un nuevo talento chileno que canta música romántica y elegante, pero también le ‘coquetea’ a la salsa. Además, lo de Pancho Barraza con Lucero, la celebración de Eduin Caz y todo sobre los conciertos de Maluma en México.
Galerías y Notas Azteca UNO