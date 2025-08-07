¡Le sacó todo! ‘La Chicuela’ platicó con Nico Ruiz, un romántico talento chileno

¿Colágeno chileno? ‘La Chicuela’ le sacó todo a Nico Ruiz, un nuevo talento chileno que canta música romántica y elegante, pero también le ‘coquetea’ a la salsa. Además, lo de Pancho Barraza con Lucero, la celebración de Eduin Caz y todo sobre los conciertos de Maluma en México.