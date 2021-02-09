Abuelito de 92 años pidió ver a su pequeño perro antes de morir en un hospital a consecuencia del Covid-19.

Grandes historias se han dado en medio de la pandemia de Covid-19, mismas que han logrado crear un gran vínculo entre todas las personas, pues varias de ellas se han sensibilizado ante la fuerte crisis sanitaria que prevalece en el mundo.

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En esta ocasión, la historia de un adulto mayor de 92 años de nombre Frederico Minatto, ha conmovido a todos los internautas, pues se pudo despedir de su perrita antes de morir.

El señor Minatto es originario de Criciúma, en Santa Catalina, Brasil. La situación comenzó a tornarse complicada cuando se contagió de coronavirus, por lo que terminaron hospitalizándolo tras presentar síntomas graves, por lo que terminaron por intubarlo, y sus diagnósticos no eran tan favorables.

De acuerdo con Fernanda Minatto, hija de Frederico, ella realizaba videollamadas todos los días para saber el estado de salud de su padre y él todos los días desde su llegada al hospital preguntaba por Lilica, su perra quien había vivido con él los últimos 10 años.

Solíamos hacer una videollamada para que los dos se vieran. Aún así, siempre estaba preguntando por ella

Debido a esta situación, la hija decidió pedir permisos especiales al hospital para que su padre pudiera reunirse con su perrita. Una vez que el hospital accedió Liluca pudo ingresar a las instalaciones, previamente bañada, en una caja especial, desinfectada y se limpiaron sus patas antes de entrar a ver al señor Minatto.

Esta visita estremeció a todos los del hospital e incluso la saturación de oxígeno del hombre de 92 años subió pues no tenía ni idea de la sorpresa que su hija le había preparado.

Sin esperar mucho tiempo la perrita comenzó a hacer demostraciones de cariño a su dueño con el que había compartido sus últimos años y tanto los médicos como el personal del hospital decidieron que Lilica se quedara al lado del señor Minatto.

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Tras dos días después de la visita de su perrita, el señor Frederico Minatto falleció a consecuencia del Covid-19, por lo que su hija aseguró que solo estaba esperando la visita de la perrita.

