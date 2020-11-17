Descuidado padre olvida a su hijo que se quedó dormido en el Metrobús de la Ciudad de México. (FOTO)

El descuido de un padre que olvidó a su hijo que se quedó dormido en el Metrobús de la Ciudad de México ha causado gran asombro entre los internautas, quienes se han dividido en opiniones respecto a la historia que ha inundado las redes sociales recientemente.

Los hechos ocurrieron mientras padre e hijo viajaban juntos por el transporte público; sin embargo, a la hora de descender el señor se olvidó que iba acompañado y dejó olvidado al menor de 11 años, quien estaba dormido.

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Esta extraña historia fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales.

Al respecto, la dependencia detalló que el asustado papá que olvidó a su hijo que se quedó dormido en el Metrobús, solicitó la ayuda de los elementos de la SSC y la Policía Auxiliar en la estación Coyuca del Metrobús, en la colonia Santa Anita de la delegación Iztacalco.

En el acto, el señor de 47 años pidió apoyo para localizar a su hijo que se había extraviado “porque se quedó dormido en la unidad y no alcanzó a descender con él”.

Tras la alerta del padre, los policías avisaron de inmediato de lo ocurrido a través de los radios para encontrar al niño que se quedó dormido en el Metrobús.

El pequeño ya había sido resguardado por los elementos de seguridad en otra estación a quienes pidió ayuda cuando despertó de su profundo sueño.



Se reencuentran

Afortunadamente, después del gran susto, el papá y su hijo que se quedó dormido en el Metrobús de la Ciudad de México, se pudieron reunir de nuevo gracias al apoyo de las autoridades que lograron coordinar un punto de encuentro el reencuentro en la estación de Colegio de Bachilleres 3 acompañados por elementos de la SSC.

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