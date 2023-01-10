FOTOS | ¡Hizo todo por estar cerca de su hermanito!
Este video muestra el amor de hermanos cuando uno de ellos empujó su cuna para estar más cerca. Estamos seguros de que lo pasarán bomba de más grandes.
Pocas imágenes tan tiernas encontrarás en internet como la de estos hermanitos. A la media noche, uno de ellos comienza a mover el bote para empujar su cama. Esto genera que el mueble se acerque poco a poco hacia donde está la cama de sus hermano. ¡Lo más tierno!
El pequeño se nota muy satisfecho cuando por fin llega a acercarse lo suficiente a su carnal. Ambos sonrían y, aunque no se los escuche, se ve como ríen. Se ve de lejos que esta bonita relación dará grandes frutos. Hay pocas cosas que puede superar el poder de el amor entre hermanos.
This kid is going places...literally 😆🛏⬅#viralhog #humor #twins #family pic.twitter.com/RF6xPhFFfr— ViralHog (@ViralHog) September 29, 2022