Luego de una amistad de 8 años y un gran parecido físico, unas compañeras de trabajo de New Haven, Estados Unidos, descubrieron que son hermanas tras hacerse una prueba de ADN.

Fue en 2013, cuando Julia Tinetti, de 32 años, y Cassandra Madison, de 31, se conocieron en el restaurante del lugar donde actualmente laboran, pero se hacían bromas constantemente sobre ser hermanas.

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Amigas, compañeras de trabajo... ¡y hermanas!

Las mujeres jamás se imaginaron que en una de esas coincidencias de la vida, son hermanas biológicas y que habían sido separadas al nacer, pues ambas habían sido adoptadas por diferentes familias.

Somos hermanas; ¡la misma mamá, el mismo papá! Sólo dos chicas que trabajan juntas descubren que son hermanas. Te amo, gemela

Fue a una de ellas a quien le comenzó a venir a la cabeza la idea de que no era normal que las dos hubieran nacido en República Dominicana, así como que se parecieran tanto físicamente.

Su unión era tal, que en ocasiones se vestían igual, pero por su amistad y ser grandes compañeras de trabajo, aún no sabían que eran hermanas.

Así que tras realizarse una prueba de ADN, se confirmó que dos compañeras de trabajo son hermanas biológicas.

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