En las recientes horas, se viralizó un video de un joven lanzándose por un tobogán o túnel acuático, el cual ha generado angustia entre los usuarios de las redes sociales.

Te puede interesar:

Mujer que desapareció hace dos años fue encontrada viva y flotando sobre el mar: “Le tiramos un salvavidas”.

Un usuario de la plataforma TikTok compartió un video de cómo aprovechó la naturaleza y el intenso calor para refrescarse a través de un túnel acuático; sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de los usuarios.

Los toboganes acuáticos pueden ser de varias formas, entre ellos, los que son por debajo de las rocas, pues estos pueden ocasionar muchas emociones, como le sucedió a este joven TikTokero.

Y es que el túnel acuático terminó siendo más largo de lo que esperaba, ya que el joven ingresó por la boca principal del barranco hacia esta laguna, pero causó impacto por cuánto demoró en salir.

Te puede interesar:

Actriz se desnuda en transporte público de Puebla para exigir más seguridad para las mujeres. (VIDEO)

Por tal motivo, el video se volvió viral en TikTok, donde miles de usuarios comentaron y lo replicaron en algunas páginas conocidas por mostrar este clip, que superó los cuatro millones de reproducciones.

