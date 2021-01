Lady Perro pelea con policía por no dejarla viajar con su mascota en el Metrobús.

A través de un video difundido en redes sociales, una mujer fue bautizada como #Ladyperro luego de que subió con su perro a una unidad del Metrobús y se negó a bajar del transporte tras la solicitud de una policía.

La mujer insultó a una oficial del medio de transporte público, quien en repetidas ocasiones le pide que se retire, pues no puede llevar a su can si no cuenta con la transportadora adecuada.

Lady Perro argumentó que no podía dejar a su hija sola y que se iba a limitar a guardar a su perro en la mochila que llevaba, por lo que la policía le pidió que lo hiciera en el andén, pero de nuevo la respuesta de la pasajera fue negativa.

Tras varios minutos en los que la unidad se quedó detenida, el resto de los pasajeros piden a la dueña del perro que se baje y permita que la unidad continúe con su recorrido habitual.

Usuarios recriminan a la mujer

Los usuarios del Metrobús le recuerdan a la mujer que son reglas del transporte y le piden ser consciente al respecto. Luego, la usuaria argumenta que guardó al perro en la mochila y ya no estorba, pero los otros pasajeros continúan apoyando a la autoridad.

Otros le dicen a la señora que solo se permiten perros guías a bordo e, incluso, hay quienes se atreven a ofrecerle el dinero que gasta en su pasaje como regalo con la condición de que se baje.

¿Se pueden viajar con un perro en el Metrobús?

Tras la difusión del video viral, la cuenta oficial de Twitter del Metrobús informó que los animales de compañía sí pueden viajar en la red, pero siempre y cuando estén dentro de una transportadora.