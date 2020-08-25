‘El Lobo Vázquez’ sigue conquistando las redes sociales; ahora vende pisos bailando en TikTok. (VIDEO)

‘El Lobo Vázquez’, un señor de aproximadamente 50 años, conquistó a todos al bailar al ritmo de la canción ochentera ‘Danger’ en un video de Facebook.

En esta ocasión, el hombre promocionó pisos en la plataforma TikTok, lo cual lo llevó a ser tendencia, una vez más, entre los internautas.

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Fue hace cinco días cuando este personaje se volvió viral tras mostrar su gran habilidad para bailar música disco. La cuenta de Twitter, llamada Museo Guatemalteco de Internet, publicó las imágenes de Fabio Rodolfo Vázquez, apodado ‘El Lobo Vázquez’, sacando brillo al piso.

Ningún paso es prohibido si es en el piso de Grupo Cerámica.



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Desde el interior de su casa, ‘El Lobo Vázquez’ comienza a bailar al ritmo de ‘Danger’, del grupo The Flirt, canción que se ha popularizado desde la década de 1980.

De hecho, fue por el apodo de ‘Patrick Miller’ que se hizo famoso en Twitter; por ello, una empresa dedicada a vender pisos lo contrató para promocionar sus productos.

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El video, compartido en el muro de TikTok de la empresa, ya es tendencia al sumar 90 mil reproducciones y más de seis mil comentarios.