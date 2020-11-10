Maestro organiza una tarde de películas con sus alumnos y sólo asistió uno de ellos. (VIDEO)

En redes sociales se ha hecho viral la triste historia de un maestro que organizó una tarde de películas con sus alumnos y sólo uno de ellos asistió a su llamado.

De acuerdo con la información que se ha hecho popular en diferentes plataformas digitales, el profeso había cancelado su clase virtual para darle paso al momento de entretenimiento que había planeado con sus alumnos, a quienes les avisó del cambio a través de su grupo de WhatsApp.

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Sin embargo, los estudiantes no tomaron muy en serio la iniciativa de ver juntos la película de Bob Esponja que se había estrenado en una plataforma de streaming, por lo que solo uno de ellos acudió a la cita virtual.

Según lo que se ha dicho del caso, en un inicio, los alumnos del maestro que organizó una tarde de películas reaccionaron con mucha emoción a tal sorpresa; sin embargo, a la hora de la clase casi todos brillaron por su ausencia.

Tras esto, el único alumno que sí acudió al llamado hizo viral el video en el que se le ve a él y al maestro que organizó una tarde de películas disfrutar solos de lo que se esperaba que fuera una tarde de integración de toda la clase.

El video de la historia lo subió el alumno en su cuenta de TikTok donde compartió las capturas de pantalla con la invitación del docente junto con la explicación de que solo el asistió a la reunión de Zoom.

Tal acción, aseguró el chico, la hizo para poder mostrar a los internautas el buen profesor que tenía y la falta de atención y empatía de sus compañeros de clase hacia el maestro que buscaba hacerlos pasar un rato agradable en medio de lo tedioso que ha resultado el encierro por la pandemia.

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