Internautas recuerdan los momentos más surrealistas y graciosos que se han vivido en las combis de México.

Usuarios de las plataformas digitales celebraron la golpiza que le dieron a un ladrón en la carretera México-Texcoco. El sujeto intentó robar las pertenencias de los pasajeros a bordo de una combi; sin embargo, su plan no salió como esperaba y terminó en el suelo, sin ropa y con fuertes golpes en el cuerpo.

Algunos internautas festejaron que el ladrón tuvo su merecido y crearon memes, videos con música de Linkin Park de fondo y hasta recrearon el momento con figuras Playmobil. Por si fuera poco, el suceso incitó a los cibernautas a recordar otros momentos “surrealistas” que se vivieron en las combis de México.

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Uno de los videos que se volvió viral en internet fue el de la pelea entre un hombre de la tercera edad y una señora. Ambos iban a bordo del transporte público, cuando empezaron una batalla verbal de la que nadie salió bien librado.

Algunas personas también recordaron la popular foto de los pasajeros jugando UNO. La imagen curculó por las redes sociales, destacando el ingenio mexicano para pasar largas horas en el tráfico.

Las combis también albergan estrellas de talla mundial, según los usuarios de las plataformas digitales. Hace unos meses se volvió tendencia la imagen de un señor muy parecido a Robert Downey Jr., mejor conocido por su papel de Iron Man.

Para los que son de otros países una "#Combi" es el transporte más surrealista y mágico que pueden encontrar en México... pic.twitter.com/up9UMG4ML8 — Diego Valencia Ⓜ️ (@DJD_EGO) August 3, 2020

Dentro del famoso transporte público, también se presenciaron actos que causaron la molestia de los pasajeros; por ejemplo, una chica que estaba bebiendo y fumando en el asiento del copiloto. Tras ser señalada, la mujer se pasó a la parte trasera para molestar a las personas con el humo de su cigarro.

En las combis también se han vivido algunas historias de amor, tal es el caso de un joven que llevaba a su novia con los ojos vendados para darle una misteriosa sorpresa. Y como olvidar la piñata de Goku tamaño humano, que viajaba junto a todos los pasajeros sentada.

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