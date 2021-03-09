Motociclista que parecía estar muerto ‘revive’ momentos antes de que le hicieran la autopsia.

Hay ocasiones que la vida decide darnos una segunda oportunidad, tal es el caso de un motociclista que parecía muerto y revivió unos segundos antes de que le realizaran la autopsia. Estos hechos sucedieron en la ciudad de Mahalingpur, en la India.

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Fue el pasado fin de semana, después de un accidente de tránsito, donde Shankar Shanmukh Gombi, el motociclista de 27 años, 'revivió' apenas unos segundos antes de que le abrieran el pecho y el abdomen para hacerle la autopsia correspondiente, salvándose de morir; sin embargo, resultó gravemente herido por el accidente.

El motociclista al que médicos del hospital de Belagavi, en la India, dieron por muerto y desconectaron del ventilador, revivió instantes antes de su autopsia. De acuerdo con la familia de la víctima, lo trasladaron a una segunda clínica donde confirmaron su muerte y enviaron el cuerpo a la morgue para realizarle una autopsia.

A pedido de los familiares de la víctima, visité el hospital donde un médico notó que el ‘cadáver’ se movía y descubrí que este temblaba de manos y piernas. Ahora se encuentra en otro instituto para recibir tratamiento adicional

Aunque minutos antes el doctor encargado notó que el cadáver se movía y al examinarlo más de cerca, descubrió que estaba vivo. Como consecuencia, un funcionario gubernamental de salud confirmó que se había producido un terrible malentendido y que los médicos del hospital privado que lo desconectaron habían hecho las cosas mal.

Sin embargo, en las declaraciones a AFP, dijo que Gombi fue ingresado en otro hospital y que su condición ha ido mejorando. También agregó que hasta el momento la familia no ha presentado ninguna denuncia.

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Mensajero salva la vida de una niña

Algo muy similar ocurrió en Hanói, Vietnam, en donde un joven salvó la vida de una pequeña de tres años que cayó desde un doceavo piso, arriesgando su integridad para poner a salvo a la menor.

