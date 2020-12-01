Muere en prisión hombre que fue arrestado por escuchar música clásica a todo volumen en Reino Unido.

Gran conmoción ha causado la muerte de Ian Trainer, un hombre que fue arrestado por escuchar música clásica a todo volumen en Reino Unido.

De acuerdo con la información del caso, el hombre de 83 años fue detenido por violar una orden de restricción que además de prohibirle escuchar música clásica a alto volumen, también le restringe tocarla de las 00:09 a las 22:00 horas, puesto que durante toda la noche todos los habitantes tienen prohibido hacerlo.

Te puede interesar:

VIDEO: Sacerdote sufre un ataque de risa mientras daba misa y se hace viral en redes sociales.

El hombre que fue arrestado por escuchar música clásica a todo volumen murió estando en prisión donde cumplía su condena por haber incurrido en dicha falta.

Según medios locales, la muerte de Ian Trainer ocurrió el lunes 23 de noviembre, causando conmoción e indignación entre los habitantes.

Los espacios informativos de la región refieren que a pesar de que fueron los vecinos de este hombre los que alertaron a la policía de Merseyside, localidad donde vivía, para quejarse por su "contaminación acústica" que hacía todos los días, el hecho de su fallecimiento ha desatado enojo en algunos de ellos, aunque se han negado a dar declaraciones al respecto.

En el momento de la denuncia, el hombre que fue arrestado por escuchar música clásica a todo volumen solo aseguró que le gustaba escuchar la emisora Classic FM a un volumen alto porque solo así podía disfrutarla, además de que debía hacerlo de esta manera porque había perdido audición en un oído y no podía llevar por prescripción médica.

Sobre el tema, un portavoz del Servicio de Prisiones aseguró que el hombre que fue arrestado por escuchar música clásica a todo volumen debió haber sido atendido de sus oídos antes de que se le detuviera.

"Este pobre hombre debería haber sido tratado por sus oídos. Su salud mental debió haber sido analizada para saber por qué siguió infringiendo las restricciones", detalló.

También te puede interesar:

Abuelitos comen paletas de jabón como parte de una broma y el VIDEO causa indignación en las redes sociales.