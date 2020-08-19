Con el objetivo de sumar seguidores en la plataforma TikTok, Marisa decidió jugarle una broma a su empleada doméstica, quien se llama Silvia.

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En el video, Marisa regaña a Silvia por no comprar la cantidad de quesos que supuestamente le había pedido, y aunque para algunas personas el video solo se trató de un reto más de la plataforma social, para otros cruzó la línea del buen trato que debe tenerse con una empleada.

En la grabación, antes de que se diera a conocer que era una broma, la empleada luce nerviosa y tensa al saber que no cumplió con la orden de su jefa, por lo que apenas puede responder al regaño de la mujer que paga por sus servicios.

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Luego de que se viralizó dicho video y tras recibir malos comentarios al respecto, Marisa ya dio de baja su cuenta en TikTok.

“Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona que presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra para hacer las compras en medio de una pandemia?, ¿Silvia tendrá SS?” comentó uno de los usuarios.