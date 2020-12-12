Mujer encuentra a su esposo con otra chica y desata tremenda pelea con golpes en un mercado. (VIDEO)

Vivir una infidelidad podría ser una de las experiencias más dolorosas en la vida de cualquier mujer. Así lo comprobó una chica peruana, quien acudió hasta un mercado de la comunidad de Chiclayo para descubrir a su esposo con las manos en la masa.

La susodicha comenzó a sospechar de una infidelidad por parte de su pareja, razón que la hizo acudir hasta un establecimiento de comida para comprobar sus teorías. Ya en el mercado, la mujer reafirmó que su esposo le estaba poniendo el cuerno con otra.

El momento provocó sentimientos encontrados en la susodicha; sin embargo, se abalanzó contra la amante de su esposo, propinándole contundentes golpes en todo el cuerpo y en la cara.

Además, en una de las partes del video, se aprecia como la peruana llega al mercado enfundada en pantalones grises y una mochila. Tiempo después, la mujer descubre la infidelidad de su pareja y decide utilizar la violencia para vengarse de su marido.

Y es que, en el clip se puede ver cómo las mujeres pelean, se jalan del cabello y hasta avientan patadas durante todo el altercado.

La contundente escena provocó la reacción inmediata de los transeúntes, quienes intentaron separar a estas mujeres a toda costa. Tras varios intentos y llevarse algunos golpes, dos hombres lograron frenar el altercado.

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El video de la pelea se volvió viral en todas las redes sociales, donde los internautas emitieron todo tipo de comentarios ante este sorprendente acontecimiento.

Y es que, algunas personas expresaron que habrían hecho lo mismo tras descubrir una infidelidad por parte de su pareja. Sin embargo, otras personas condenaron a la peruana por utilizar la violencia y alterar el orden público a las afueras de un mercado.

Además, para otros usuarios de las redes sociales, el filme fue objeto de burlas y risas, pues recordaron los episodios de ‘Exponiendo Infieles’ de Lizbeth Rodríguez, mismos que alcanzaron gran popularidad hace algunos años.

Recordemos que, ‘La Chica BadaBun’ se dedicó a exponer casos de infidelidad durante muchos años de su carrera como estrella de las plataformas digitales. Fue a través de Youtube, donde la influencer se volvió famosa por sus polémicos videos, mismos que provocaron rupturas amorosas entre sus entrevistados.

Y es que, Lizbeth Rodríguez demostró que existen múltiples casos de infidelidad entre las parejas, mismas que llegan a los golpes y las contundentes peleas en vía pública.

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