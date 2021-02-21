Mujer causa un enorme escándalo; creía que una docena de donas eran 50 piezas y se hace viral. (VIDEO)

La plataforma de TikTok se ha convertido en una plataforma digital fundamental para que las personas compartan su día a día y sus divertidas ocurrencias para entretener al público. Tal y como le sucedió a una mujer que hizo un fuerte revuelo en una tienda de donas, ya que exigía que su docena de donas tuviera 50 piezas.

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Dichas imágenes se hicieron virales de forma rápida, ya que uno de los clientes comenzó a grabar dicho momento, en donde la mujer exige más donas de las que tiene la docena y causa un fuerte escándalo en el establecimiento, mismo que quedó registrado en video.

Además, en el video se escucha a la empleada del establecimiento tratando de explicarle a la mujer, que una docena equivale a doce piezas y no a 50 como ella quiere. Sin tener mucho éxito la mujer sigue discutiendo, tratando de mostrarle a lo que equivale una docena, pero sin obtener los resultados esperados.

Cincuenta son una docena, no doce

Como era de esperarse los internautas reaccionaron, mencionando que la mujer es una persona irresponsable, pues en plena pandemia, puso en riesgo la salud de todas las personas dentro del establecimiento al tomar una actitud que no era la correcta en ese momento.

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El video se volvió viral por medio de la plataforma de TikTok en donde en poco tiempo alcanzó miles de visitas y comentarios.

