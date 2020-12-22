Mujeres se agreden a golpes en tienda departamental por última consola de videojuegos. (VIDEO)

Durante estas épocas decembrinas, millones de personas en todo el mundo aprovechan para realizar sus compras navideñas; sin embargo, la escasez de productos ha provocado peleas y riñas entre los consumidores en plenas tiendas departamentales.

Y es que, recientemente, se viralizó el video de dos mujeres peleando por un 'PlayStation 5', aparato de moda y muy deseado por los jóvenes en la actualidad.

Los hechos ocurrieron en una tienda departamental de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde las susodichas estaban formadas en una fila para ganar la única pieza del producto electrónico.

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Las mujeres comenzaron a gritarse y a pelear por obtener la última consola de videojuegos disponible; sin embargo, los ánimos subieron de tono y terminaron en el suelo golpeándose.

Algunas personas fueron testigos del incidente y decidieron grabarlas con sus celulares, pues no imaginaron que las cosas se saldrían de control en un abrir y cerrar de ojos.

Y es que una de las mujeres que iba vestida con pantalones rojos y chamarra de mezclilla, logró derribar a su contrincante al suelo. Está última quedó inmóvil, pues le propinaron algunas patadas en la cara y varios golpes con los puños.

Posteriormente, algunos hombres intentaron separarlas, pero la trifulca continuó hasta que una de las mujeres quedó inmovilizada en el suelo.

El clip se volvió muy popular en las redes sociales, pues millones de internautas lanzaron sus respectivas opiniones sobre las mujeres. Y es que, algunos de ellos, comentaron que la pandemia del Covid-19 sacó lo peor de los seres humanos.

Además, otras personas criticaron la actitud de los presentes por grabar la pelea en lugar de pararla: “¿Hay gente parada ahí mirando? ¿Por qué diablos la gente no está tratando de parar esto?”, escribió una internauta debajo del video viral en Twitter.

Y es que, durante estas épocas navideñas, millones de personas salen a realizar sus compras; sin embargo, corren el riesgo de encontrarse con escasez de productos.

El filme publicado por la cuenta de Twitter ‘Jus Keith’ ganó más de 3 millones reproducciones y 33 mil 'retweets', pues los cibernautas comenzaron a replicar la polémica pelea una y otra vez.

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