Usuarios de las redes sociales montan nacimientos estilo Covid-19 y se vuelven virales en internet.

Hace unos días, la Parroquia de Cristo Rey en el municipio de Tenosique, Tabasco se volvió viral por crear un nacimiento estilo COVID-19. Miembros de la iglesia colocaron figuras religiosas encapsuladas, pacientes con cubrebocas y otros personajes manteniendo sana distancia.

El nacimiento comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de internautas reaccionaron con todo tipo de comentarios ante la creatividad de los tabasqueños.

Ante el éxito del nacimiento inspirado en la pandemia de Covid-19, otros cibernautas decidieron crear sus propias versiones en casa. Algunas personas utilizaron cubrebocas azules para armar la figura del niño Dios en un pesebre; sin embargo, otras señoras decidieron adornar a los pastores con sus respectivas mascarillas de plástico.

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“El nacimiento de la era Covid en casa” y “Que genialidad” fueron algunos comentarios que lanzaron los cibernautas en las redes sociales, destacando la creatividad de los mexicanos para crear sus nacimientos.

Y es que, la llegada de la contingencia provocó el surgimiento de medidas de sanidad adaptadas por la sociedad. La sana distancia, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y el confinamiento fueron algunas reglas emitidas por la Organización Mundial de Salud (OMS).

Sin embargo, dichas medidas han sido adaptadas en plena época decembrina, provocando divertidos nacimientos navideños. Y es que, es indiscutible que el ingenio mexicano salió a flote durante la pandemia de Covid-19, pues los latinos crearon cumbias, memes y hasta peleas en el ring inspiradas en la contingencia.

Por lo pronto, los nacimientos estilo Covid-19 se volvieron una sensación en la red, pues padres de familia aprovecharon para reinventar su tradicional nacimiento con mascarillas, sana distancia y otros elementos relacionados a la contundente época que estamos viviendo en la actualidad.

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Ya pusimos el nacimiento en el área covid pic.twitter.com/3nopFlmHwO — Scott’Macías (@macias_scott) December 24, 2020

El nacimiento de la era COVID en casa pic.twitter.com/0cmrf6WdKm — Nuño Olmos (@NunoOlmos) December 21, 2020

Un nacimiento en época de Covid-19. Cómo comerse esta obra de arte? pic.twitter.com/6Vsl6az6w3 — ISABEL GRAÑEN PORRUA (@isabelgporrua) December 17, 2020