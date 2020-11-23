Narración y transmisión de un joven de una pelea entre combis y grúas se vuelve viral en redes sociales.

Vivir en México es saber que hay grupos que controlan el transporte público, y que en ocasiones, se enfrentan para tener el poder.

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Esto sucedió en Atizapán, Estado de México, con una batalla entre choferes de combis y de grúas. Estos momentos fueron grabados y narrados por un chico que presenció todo desde su balcón, haciéndose viral.

La narración del joven ha sido nombrada como La mejor del 2020. En el suceso, se mostraba una combi en medio de un camellón, a un lado unas grúas y patrullas, y varias personas que estaban discutiendo; de un momento a otro, las cosas se pusieron más violentas de lo normal.

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Gruas vs Combis parte 1. pic.twitter.com/xY1lPlj2GF — Banco Pokémon (@BancoPok3mon) November 22, 2020

En su narración, el joven menciona que se lleva a cabo una batalla campal en las calles de Atizapán entre los choferes de transporte público.

Aunque la policía llegó al lugar, no se pudo hacer mucho, por lo que aparentemente permanecieron como espectadores, pues una grúa se movió para embestir a la combi que minutos antes ya había intentado voltear a varios hombres.

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La narración de la batalla campal entre las grúas y combis de Atizapán se divide en dos videos, los cuales han logrado tener miles de reproducciones en redes sociales.