Novia organiza fiesta para revelar la infidelidad de su pareja con su mejor amiga y se vuelve viral. (VIDEO)

"La venganza es un plato que se sirve frío", es una frase que representó a la perfección a una mujer que organizó una fiesta para exponer la infidelidad de su novio con su mejor amiga.

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El insólito momento fue captado en un video que se volvió viral en redes sociales, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular

Sin embargo, mientras la joven daba su discurso, poco a poco todo se fue convirtiendo en una serie de reclamos, ya que la joven había descubierto una infidelidad entre su novio y su mejor amiga, gracias a unas conversaciones en WhatsApp, mismas que repartió entre los invitados.

Quiero que hoy lean unas palabras hermosas que yo he encontrado y que me han encantado, sobre todo me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, que el de ellos sobrepasa todo

La conversación revela las exigencias de la mejor amiga para que el festejado dejará a su novia, argumentando que estaba cansada de ser la otra.

El novio le menciona que todo se ha complicado por el hijo que tienen en común, pero le reitera a la mejor amiga que la ama y le pide paciencia.

Yo jamás me imaginé que ellos pudieran tener tanto amor. Yo pensé que nos queríamos, pero tampoco así

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El video fue compartido en redes sociales y se viralizó en pocas horas. Hasta el momento, ha reunido más de 460 mil likes en la plataforma Facebook; sin embargo, algunos internautas creen que todo ha sido un montaje porque toda la escena mostrada se ve muy bien producida.

