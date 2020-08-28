VIDEO: Predicador estadounidense se arma de valor y confronta a creyentes de la Santa Muerte en Tepito.

Un predicador de Estados Unidos ha creado gran controversia, luego de que se armó de valor y viajó a la Ciudad de México, específicamente al barrio de Tepito, con la intención de confrontar a los creyentes de la Santa Muerte.

En un video que fue subido al canal de YouTube de la congregación a la que pertenece, se puede ver cómo el hombre de nombre Phillip Blair llegó hasta el peligroso barrio capitalino acompañado de su bocina, micrófono y traductor, para intentar que las personas del lugar cambiaran de ideología.

En el transcurso de la grabación se puede ver cómo al inicio del acto del evangélico, una mujer se le acercó y pidió amablemente que guardara silencio, pues se encontraba justo frente al santuario de la Santa Muerte de Tepito. “Manito, discúlpame, aquí no, aquí no”, le dijo la señora.

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Sin embargo, el hombre decidió continuar con su adoctrinamiento, provocando poco a poco el enojo de los creyentes, quienes se comenzaron a sentir agredidos y consideraron como una falta de respeto el acto del estadounidense.

Bastó una sola frase para que iniciara el caos y los habitantes de Tepito respondieran con groserías. “No necesitan a la Santa Muerte, necesitan a Jesucristo”, señaló el predicador, provocando que las personas que estaban cerca comenzaran a correrlo del lugar.

Entre gritos y empujones, los creyentes de la Santa Muerte fueron alejando al hombre. “Respete, wey”, “camínale”, “aprendan a respetar”, “ching… a su madre”, fueron parte de las ofensas con las que los lugareños ahuyentaron a los hombres que continuaban con sus frases evangelizadoras.

Al final del video se ve cómo Phillip Blair y su acompañante se alejaban del lugar, mientras seguían con sus mensajes de la palabra de Dios, ante la mirada atónita y desconcertada de las personas que se iban encontrando en el camino por las calles de Tepito.

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