Usuaria de Twitter revela la anécdota que vivió al momento de que su novio y su padre se conocieron.

Anteriormente se tenía la costumbre de que los novios debían de tener una buena presentación e imagen, sin embargo, con el paso del tiempo, estas situaciones comenzaron a tornarse divertidas y ahora es a través de las redes sociales, como se dan a conocer las historias más divertidas de cómo los padres conocen al novio de su hija.

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Una usuaria de la plataforma de Twitter compartió unas capturas de pantallas de una publicación de su novio con la siguiente frase.

Abro hilo de como conocieron a este humilde pen…

Luego de ver esta publicación, el papá de la joven decidió contestarle de una forma muy peculiar y divertida, al grado que se volvió viral en las redes sociales.

Un día llegué más temprano a mi casa de mi jornada laboral y te encuentro en mi sala muy fregón

mi novio compartió esto y mi papá le comentó, yo-



JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Y48YINnP49 — perrito q muerde suabe (@monvictorio) December 4, 2020

Sin embargo, al compartirlo en las redes sociales se volvió viral de forma inmediata, por lo que los internautas no pararon de darle me gusta y reaccionaron con divertidos memes y llegaron a compartir sus propias experiencias.

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Esta historia me suena familiar

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia