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Usuaria de Twitter revela la anécdota que vivió al momento de que su novio y su padre se conocieron.

Conocer al padre de la novia puede ser un momento clave en la vida de una relación y actualmente estos se hacen virales en redes sociales.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Anteriormente se tenía la costumbre de que los novios debían de tener una buena presentación e imagen, sin embargo, con el paso del tiempo, estas situaciones comenzaron a tornarse divertidas y ahora es a través de las redes sociales, como se dan a conocer las historias más divertidas de cómo los padres conocen al novio de su hija.

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Una usuaria de la plataforma de Twitter compartió unas capturas de pantallas de una publicación de su novio con la siguiente frase.

Abro hilo de como conocieron a este humilde pen…

Luego de ver esta publicación, el papá de la joven decidió contestarle de una forma muy peculiar y divertida, al grado que se volvió viral en las redes sociales.

Un día llegué más temprano a mi casa de mi jornada laboral y te encuentro en mi sala muy fregón

Sin embargo, al compartirlo en las redes sociales se volvió viral de forma inmediata, por lo que los internautas no pararon de darle me gusta y reaccionaron con divertidos memes y llegaron a compartir sus propias experiencias.

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Esta historia me suena familiar

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia

Me encontró en su casa comiendo

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