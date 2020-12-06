Usuaria de Twitter revela la anécdota que vivió al momento de que su novio y su padre se conocieron.
Conocer al padre de la novia puede ser un momento clave en la vida de una relación y actualmente estos se hacen virales en redes sociales.
Anteriormente se tenía la costumbre de que los novios debían de tener una buena presentación e imagen, sin embargo, con el paso del tiempo, estas situaciones comenzaron a tornarse divertidas y ahora es a través de las redes sociales, como se dan a conocer las historias más divertidas de cómo los padres conocen al novio de su hija.
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Una usuaria de la plataforma de Twitter compartió unas capturas de pantallas de una publicación de su novio con la siguiente frase.
Abro hilo de como conocieron a este humilde pen…
Luego de ver esta publicación, el papá de la joven decidió contestarle de una forma muy peculiar y divertida, al grado que se volvió viral en las redes sociales.
Un día llegué más temprano a mi casa de mi jornada laboral y te encuentro en mi sala muy fregón
mi novio compartió esto y mi papá le comentó, yo-— perrito q muerde suabe (@monvictorio) December 4, 2020
JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Y48YINnP49
Sin embargo, al compartirlo en las redes sociales se volvió viral de forma inmediata, por lo que los internautas no pararon de darle me gusta y reaccionaron con divertidos memes y llegaron a compartir sus propias experiencias.
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Esta historia me suena familiar
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
Me encontró en su casa comiendo