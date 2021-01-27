Vecinos cooperan para pagar dos años de renta a la señora que hacía limpieza en su edificio.

Una mujer afectada en su empleo por la pandemia, recibió el pago de dos años de renta de un departamento para ella y su familia, como regalo de los vecinos donde solía hacer el aseo.

Desde hace 20 años, Rosa realiza las labores de aseo en un edificio ubicado en la Gran Manzana, en Nueva York, y se ha ganado el cariño y la confianza de los inquilinos.

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Cleaning lady gets surprised with a Penthouse!

Para agradecerle lo que ha hecho por ellos, los vecinos se reunieron y decidieron darle la sorpresa, ya que se quedó sin hogar porque ya no pudo pagar su alquiler.

La pandemia por el coronavirus afectó a la mujer, pues el dinero extra que hacía por sus labores de limpieza al interior de los departamentos se vio reducida, además tuvo que mudarse a la casa de su hermana.

Ante la situación, los administradores le llamaron para que acudiera a limpiar un departamento vacío, con la excusa de que sería ocupado por nuevos inquilinos, pero en realidad era para informarle que sería su nuevo hogar por al menos dos años.

Muchas personas en este edificio son grandes admiradores tuyos y te quieren mucho. Sé que ha sido un año difícil para ti y tu familia y probablemente ha habido muchas dificultades económicas. Creo que tuviste un impacto real en la gente aquí en el edificio y ellos sólo quieren devolverle algo

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Los inquilinos se juntaron para pagar la renta completa de dos años del departamento a donde ahora será el hogar de Rosa y su familia. Sin duda, su nuevo hogar será una inspiración para poder seguir adelante pese a la situación.