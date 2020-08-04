VIDEO: Abuelita se convierte tendencia en redes sociales por crear una obra de arte con una tina.
Este impresionante video cuenta con más de 23 mil corazones rojos; además, más de 700 comentarios y miles de reproducciones.
Las redes sociales continúan sorprendiendo día con día, gracias al talento de cada uno de los usuarios, especialmente en estos tiempos de Covid-19.
Y es que hace unos días se volvió tendencia un video de una abuelita que hace arte con una tina y un par de pinceles, pues usando esos dos simples objetos logró crear una impresionante imagen de un tigre en un muro.
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El video se popularizó de forma inmediata, pues los internautas comenzaron a comentarlo; en cuestión de horas, el clip fue compartido en la plataforma de TikTok, donde ha generado todo tipo de reacciones por el resultado final del dibujo.
Tal y como se puede observar en las imágenes, la mujer inicia su dibujo con una tina en lo que parece ser un lienzo blanco. La tina está pegada a la superficie, mientras que la anciana pinta alrededor del mismo. Posteriormente, retira la tina y empieza a pintar lo que será el tigre con un pincel.
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Finalmente, cuando el video concluye aparece la anciana pintando al tigre de naranja, así como dando un repaso a todos los detalles.
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Este impresionante video cuenta con más de 23 mil corazones rojos; además, tiene más de 700 comentarios y miles de reproducciones. Varios internautas quedaron sorprendidos por el talento que posee la mujer, pues el resultado final es toda una obra de arte.