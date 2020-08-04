VIDEO: Abuelita se convierte tendencia en redes sociales por crear una obra de arte con una tina.

Las redes sociales continúan sorprendiendo día con día, gracias al talento de cada uno de los usuarios, especialmente en estos tiempos de Covid-19.

Y es que hace unos días se volvió tendencia un video de una abuelita que hace arte con una tina y un par de pinceles, pues usando esos dos simples objetos logró crear una impresionante imagen de un tigre en un muro.

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El video se popularizó de forma inmediata, pues los internautas comenzaron a comentarlo; en cuestión de horas, el clip fue compartido en la plataforma de TikTok, donde ha generado todo tipo de reacciones por el resultado final del dibujo.

Tal y como se puede observar en las imágenes, la mujer inicia su dibujo con una tina en lo que parece ser un lienzo blanco. La tina está pegada a la superficie, mientras que la anciana pinta alrededor del mismo. Posteriormente, retira la tina y empieza a pintar lo que será el tigre con un pincel.

Finalmente, cuando el video concluye aparece la anciana pintando al tigre de naranja, así como dando un repaso a todos los detalles.

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Este impresionante video cuenta con más de 23 mil corazones rojos; además, tiene más de 700 comentarios y miles de reproducciones. Varios internautas quedaron sorprendidos por el talento que posee la mujer, pues el resultado final es toda una obra de arte.