(VIDEO) ¡Además de ratero, nos salió bully este desgraciado!

Imágenes fuertes captaron las cámaras de este restaurante cuando un hombre armado asaltó a los clientes. Se acercó a amedrentar y exigir los objetos de valor. Lo peor de todo es que golpeó a más de uno en su intento por llevarse todo más rápido.

Las personas que comían no sólo se llevaron zapes, sino que más de uno recibió un cachazo con el arma de fuego. Es importante recordad que nada tiene más valor que la vida. Si en alguna ocasión te encuentras en una situación similar, es mejor darle las cosas que jugarle al valiente.