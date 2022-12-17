(VIDEO) ¡Casi les cae encima un generador de diésel!

Un fuerte accidente se registró dentro de una bodega en la que se trabaja con generadores. Uno de estos gigantes artefactos cayó desde las alturas impactando muy cerca de donde uno de los trabajadores se encontraba. Aún no se sabe las causas, sólo sabemos que 'no le tocaba'.

Era imposible sobrevivir aquel golpe. De haber sido así, el hombre habría quedado hecho tortilla y la empresa con una demanda millonaria. De por si, pagar por los daños de los generadores que se vieron afectados debe ser muy pero muy caro. ¡A empezar a ahorrar!