(VIDEO) El huracán les arruinó la fiesta y una mesa se la llevó.

Esta chica tuvo la peor de las suertes. No sólo se arruinó la reunión en la que se encontraba a causa de una tormenta, también una mesa se la llevó de corbata. El objeto se levantó del suelo y salió expulsado hacia adelante por una ráfaga de viento. ¡Tremendo!

El resto de los invitados lograron esquivar el pesado objeto. Sólo ella fue la afectada por el golpe. No sabemos si reírnos o llorar, pero estamos seguros de que alguien gritó,'¡Ay Miguel!' mientras eso sucedía. No más fiestas por un rato para esta muchacha.