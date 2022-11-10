(VIDEO) ¡Este chamaco va para estrella de televisión!

Pidiendo ayuda y jalando la puerta del coche, un niño se llevó la actuación estelar de noche de brujas. El disfraz que usaba, simulaba que un marciano lo cargaba, por lo que cuando corría parecía real. Su papá no se quedó atrás en la actuación.

El hombre perseguía a su hijo finguiendo preocupación. Ambos corrían, para caer al suelo en par de ocasiones. Sin duda, un gran momento para ellos y para las redes sociales. Esperemos que nos den un espectáculo similar para el año siguiente. Algo totalmente extremo.