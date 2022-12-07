(VIDEO) ¡Este encuentro con elefantes fue de tierno a peligroso!

Estaimagen que quedará para toda la vida, especialmente en los corazones de quienes estaban presentes. Un par de elefantes cruzaron una carreterra justo frente a ellos. Uno de ellos, era un pequeñín que quería acercarse a jugar. Sin embargo, a su madre no le pareció una buena idea que esto sucediera.

La majestuosa elefante sólo miró mientras su retoño se alejaba. Posteriormente, decidió tomar acción por su propia mano. El nerviosismo de los turistas era palpable, debido a que el enorme animal se les acercó un poco más de lo que hubieran querido. Finalmente, ella jaló a su hijo con la trompa y ambos se fueron tranquilamente.