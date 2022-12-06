(VIDEO) ¡Este gatito no necesita a sus dueños para divertirse!

Vecinos de la zona captaron a este gato divirtiéndose como un niño. Aprovechó para darse una buena escapada y jugar en los alrededores de su parque favorito. Luego, sin que nadie se diera cuenta, subió a una de las resbaladillas y se deslizó hacia abajo. ¡Qué divertido se veía!

Parece que esta actividad es algo cotidiano para él. Midió muy bien la distancia para caer plácidamente en el suelo. Esto lo hace al lanzarse desde la mitad de la resbaladilla y hacia abajo. ¿Será que lo hace sólo en sus tardes libres? Nunca lo sabremos, pero lo que sí es que nos dejó una gran postal.