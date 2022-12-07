(VIDEO) ¡Estos dos son la prueba de que en el amor, no hay imposibles!

No sabemos si se trata de una aventura o ni siquiera si son pareja, pero de que hay amor, hay amor. Un hombre sujetó con todas sus fuerzas a una mujer para lograr subirla por una ventana. El lazo entre los dos era tan fuerte, que lo lograron. Pareció un esfuerzo inhumano. Esperemos que se trate de amor puro.

La sospecha se nos despierta por la manera tan poco ortodoxa de encontrarse. Todo indica que les gusta lo prohibido y que no quieren que nadie se entere. Si es de esa manera, los incluiremos fácilmente en nuestra sección de "Los Tóxicos". Eso sí, nos dieron una imagen muy particular de hasta dónde pueden llegar las ganas de amarse.