(VIDEO) ¡Hombre cayó de un edificio por impresionar a una chica!
Este sujeto se creyó el hombre araña mientras subía sostenido entre dos paredes de un edificio. Cuando se acercó hasta arriba, le fallaron los cálculos.
Un muchacho cayó de varios metros de altura. Con sus presuntas habilidades para la escalada, quería impresionar a la chica que grababa el video. Estaba a punto de logrargo, pero un fallo de cálculo hizo que se precipitara hacia abajo. ¡Tremendo golpe se acomodó!
Tuvo suerte que nada más se hubiera roto algunos huesos. Por andar de presumido pudo tener un destino fatal. esperemos que haya aprendido la valiosa lección y que encuentre mejores maneras de sorprender mujeres. ¡Mejor cómprale unas flores compadre!
Guy falls 25th trying to impress a girl. pic.twitter.com/4jqTTikCcD— Idiots Nearly Dying (@IdiotsNearlyDyi) September 6, 2022