VIDEO: Hombre descubre la infidelidad de su pareja mientras le llevaba flores y arma fuerte discusión.

Un video en el que se puede ver el momento en que un hombre descubre la infidelidad de su pareja en el interior de un domicilio, ha causado gran sorpresa entre los usuarios de redes sociales.

En la grabación que se ha hecho viral, se puede ver cómo el sujeto exige a la mujer, quien está solo envuelta en una toalla, que lo deje pasar al segundo piso de la vivienda, donde se encontraba su amante.

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Mientras la pareja discutía en el patio del lugar, donde quedaron tiradas las flores que llevaba el engañado hombre a su mujer, el amante trataba de escapar subiendo las escaleras.

En un momento de la discusión, el fúrico sujeto logró subir las escaleras para encontrarse con su rival de amores, quien logró escapar saltando del segundo al primer piso y después salir huyendo hacia la calle.

Tras el escape del amante, el hombre que descubre la infidelidad de su pareja salió corriendo a la calle para buscarlo sin tener éxito.

La mujer espantada se fue detrás de su molesta pareja, tratando de tranquilizar la situación que se había salido de control.

La fuerte discusión y toda la trama de esta historia fue captada por lo vecinos de la mujer, quienes no dejaron perder ningún detalle de lo que ocurría y después pudieron grabar cómo el hombre que descubre la infidelidad de su pareja corretea al escurridizo amante.

Al final no se supo qué fue lo que ocurrió con el triángulo amoroso que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, donde también se ha destacado la habilidad de quien grabó todo lo ocurrido.

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