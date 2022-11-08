(VIDEO) ¡Imágenes desgarradoras tras el colapso de un puente en India!

Imágenes muy susceptibles nos llegan del otro lado del mundo. La estructura que sostenía un puente en India, se desquebrajó. Las personas que transitaban por este cayeron al agua desde una gran alturas. Se registraron varios muertos y áun hay desaparecidos.

La policía investiga el causante de esta terrible tragedia. También están haciendo sus mayores esfuerzos para encontrar los desaparecidos. Sin duda es una tarea muy complicada, pero después de ver estas escalofriantes imágenes no hay duda de que se tiene que redoblar esfuerzos.