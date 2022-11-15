(VIDEO) ¡Impresionante explosión de un coche bomba!

Parecía una noche tranquila, cuando un tremendo estallido estremeció los alrededores de una calle en una zona de casas. Unos malandros colocaron un coche bomba en la cercanía que detonó unos segundos después. Afortunadamente, por ahora sólo se han registrado daños materiales.

La explosión se vio a algunos kilómetros del lugar. Por ser a altas horas de la noche, la escena se percibió aún más aterradora. Ya se investiga el porqué de estos hechos. Esperemos que los responsables sean detenidos por las autoridades competentes. Dan escalofríos de sólo verlo.