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(VIDEO) ¡Los esfuerzos de este equipo de bomberos rindieron frutos!

Una casa ardía en llamas. Dentro del incendio, había una persona atrapada que necesitaba ayuda. Tras varios esfuerzos, un equipo de bomberos pudo salvarla.

bomberos y polis

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Cubierta en llamas y humo, una persona luchaba por su vida dentro de una casa que se estaba incendiando. Los bomberos y la policía fueron a auxiliarla, pero no era una tarea fácil. Después de varios momentos de incertidumbre, se pudo salvarle la vida.

La ardua labor para intervenir era muy complicada. Los elementos de seguridad tenían que romper una ventana y estirarse al interior para tomar a la víctima. El problema es que había mucho fuego en los alrededores, que evitaban acercarse con más comodidad. Lo bueno es que al final pudieron lograrlo.

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