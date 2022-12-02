(VIDEO) ¡Los esfuerzos de este equipo de bomberos rindieron frutos!
Una casa ardía en llamas. Dentro del incendio, había una persona atrapada que necesitaba ayuda. Tras varios esfuerzos, un equipo de bomberos pudo salvarla.
Cubierta en llamas y humo, una persona luchaba por su vida dentro de una casa que se estaba incendiando. Los bomberos y la policía fueron a auxiliarla, pero no era una tarea fácil. Después de varios momentos de incertidumbre, se pudo salvarle la vida.
La ardua labor para intervenir era muy complicada. Los elementos de seguridad tenían que romper una ventana y estirarse al interior para tomar a la víctima. El problema es que había mucho fuego en los alrededores, que evitaban acercarse con más comodidad. Lo bueno es que al final pudieron lograrlo.
Last night at 8:02 PM #LACOFD units rescued 1 victim for a single story home with assistance from @LASDHQ #RichardIC Dramatic Rescue Video pic.twitter.com/w9qqRKZObY— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) November 10, 2022