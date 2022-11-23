(VIDEO) ¡Merece ir a la cárcel por lo que le hizo a su perro!
Este ciclista creído se hartó de que su perro se cansara por el largo trayecto. Momentos después, le dio una terrible patada al pobre animal.
El perrito se cansó y se acurrucó por un momento en el pasto. Su dueño, lleno de rabia injustificada le dio una fea patada en el hocico y una pulla. Afortunadamente, el momento fue grabado por un ciudadano. Esperemos que las autoridades le den una sentencia razonable.
Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable. No existe excusa para agredir a los animales, especialmente si el perro está bajo su cuidado. El maltrado es algo que debe desaparecer y los castigos sobre ellos deben ser mayores. De esta manera, tipejos como este no volverán a actuar de manera violenta. ¡No se puede volver a repetir!
🔴#ATENCIÓN| En Quito ciudadano le dió de patada y puñete a su perrito al estar cansado y ya no poder caminar en el parque Bicentenario. 🇪🇨⚔️🔥— 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) October 26, 2022
(🎥@MANimalistas) pic.twitter.com/sOlo2y52MU